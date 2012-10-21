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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Говерла
Карпаты - Говерла: обзор матча 21 октября 2012
Карпаты
21.10.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Говерла
56'
А. Гладкий
45'
М. Райчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Говерла
85'
Замена
С. Тодоров
️️️️
Д. Ле Таллек
Замена
И. Худобяк
️️️️
Л. Кения
83'
Желтая карточка
М. Даушвили
80'
77'
Желтая карточка
С. Балафас
Желтая карточка
И. Милошевич
75'
70'
Замена
С. Печенкин
️️️️
А. Едигарян
69'
Желтая карточка
Е. Елисеев
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Касьян
66'
Замена
М. Кополовец
️️️️
П. Ксенз
59'
58'
Замена
А. Сытник
️️️️
Д. Одонкор
ГОЛ! 1:1!
А. Гладкий
Пас отдал
С. Штилич
56'
Желтая карточка
П. Ксенз
47'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Райчевич
Пас отдал
Д. Трухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
14
Семир Штилич
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
13
Евгений Елисеев
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
34
Боян Малишич
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
51
Сергей Загидулин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Говерла
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
11
Станислав Печенкин
АП
99
Светослав Тодоров
ЦФ
9
Александр Сытник
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Мисак
43
Озаркив
4
Милошевич
6
Балажиц
35
Ощипко
19
Ксенз
20
Даушвили
99
Кения
14
Штилич
7
Лукас
19
Касьян
3-3-4
22
Бабенко
37
Бордиян
25
Балафас
37
Одонкор
34
Малишич
6
Ле Таллек
13
Елисеев
15
Трухин
87
Едигарян
7
Райчевич
8
Макаренко
19
Ксенз
18
Кополовец
18
Кополовец
19
Ксенз
99
Кения
16
Худобяк
16
Худобяк
99
Кения
19
Касьян
20
Гладкий
20
Гладкий
19
Касьян
6
Ле Таллек
99
Тодоров
99
Тодоров
6
Ле Таллек
37
Одонкор
9
Сытник
9
Сытник
37
Одонкор
87
Едигарян
11
Печенкин
11
Печенкин
87
Едигарян
Остались в запасе
Карпаты
Говерла
51
Сергей Загидулин
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Главный тренер
Николай Костов
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Остались в запасе
51
Сергей Загидулин
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Остались в запасе
92
Антон Яшков
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
3
Павел Щедраков
ЦЗ
88
Жорди Феллето Лопес
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Карпаты - Говерла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Украина
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