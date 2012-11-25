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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 25 ноября 2012
Мариуполь
25.11.2012, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
19'
Р. Фомин
90+3'
В. Федотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
90'
+3
Желтая карточка
М. Богатинов
ГОЛ! 2:0!
В. Федотов
90'
+3
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Д. Таргамадзе
90'
+2
Желтая карточка
Т. Окриашвили
88'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
В. Виценец
81'
78'
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Худобяк
Замена
Р. Емельянов
️️️️
К. Ярошенко
67'
62'
Желтая карточка
И. Пластун
61'
Замена
И. Озаркив
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
А. Путивцев
53'
Желтая карточка
А. Чижов
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фомин
Пас отдал
В. Федотов
19'
9'
Замена
М. Кополовец
️️️️
И. Ощипко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
25
Виталий Виценец
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-5-1
12
Худжамов
5
Путивцев
33
Чижов
91
Бутко
13
Яворский
99
Таргамадзе
99
Ярошенко
19
Федотов
24
Гречишкин
25
Виценец
19
Фомин
4-4-2
1
Богатинов
19
Ксенз
4
Милошевич
32
Пластун
35
Ощипко
32
Голодюк
16
Худобяк
99
Кения
20
Даушвили
20
Гладкий
7
Лукас
99
Ярошенко
92
Емельянов
92
Емельянов
99
Ярошенко
25
Виценец
30
Окриашвили
30
Окриашвили
25
Виценец
99
Таргамадзе
16
Мандзюк
16
Мандзюк
99
Таргамадзе
35
Ощипко
18
Кополовец
18
Кополовец
35
Ощипко
32
Голодюк
43
Озаркив
43
Озаркив
32
Голодюк
16
Худобяк
19
Касьян
19
Касьян
16
Худобяк
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
1
Евгений Гальчук
ВР
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
24
Константин Кравченко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Ильичевец
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