Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 06 октября 2012
Заря
06.10.2012, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
56'
И. Галюза (П)
69'
П. Худзик
59'
И. Ощипко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Карпаты
Желтая карточка
Данило
89'
88'
Замена
А. Касьян
️️️️
М. Даушвили
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Д. Липартия
84'
76'
Замена
М. Кополовец
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
Н. Каменюка
74'
Желтая карточка
Т. Шунич
70'
ГОЛ! 2:1!
П. Худзик
Пас отдал
И. Галюза
69'
Замена
П. Худзик
️️️️
Ж. Любенович
63'
62'
Желтая карточка
И. Худобяк
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Ощипко
Пас отдал
С. Штилич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Галюза
56'
54'
Замена
Р. Мисак
️️️️
Т. Пучковский
52'
Желтая карточка
И. Ощипко
52'
Красная карточка
М. Богатинов
Замена
Н. Каменюка
️️️️
И. Чайковский
39'
19'
Желтая карточка
М. Даушвили
Желтая карточка
И. Галюза
10'
4'
Желтая карточка
И. Пластун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
2
Илья Галюза
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
14
Семир Штилич
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
4
Олег Белый
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Александр Касьян
ЦФ
3-1-3-3
12
Постранский
12
Игнатьевич
29
Белый
44
Шунич
4
Чайковский
2
Галюза
35
Грицай
22
Любенович
99
Данило
11
Идахор
13
Липартия
3-2-3-1-1
1
Богатинов
19
Ксенз
32
Пластун
6
Балажиц
43
Озаркив
35
Ощипко
16
Худобяк
20
Даушвили
22
Пучковский
14
Штилич
7
Лукас
13
Липартия
16
Ярмаш
16
Ярмаш
13
Липартия
22
Любенович
7
Худзик
7
Худзик
22
Любенович
4
Чайковский
6
Каменюка
6
Каменюка
4
Чайковский
22
Пучковский
23
Мисак
23
Мисак
22
Пучковский
19
Ксенз
18
Кополовец
18
Кополовец
19
Ксенз
20
Даушвили
19
Касьян
19
Касьян
20
Даушвили
Остались в запасе
Заря
Карпаты
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
4
Олег Белый
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
30
Дмитрий Козаченко
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
5
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
4
Олег Белый
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Заря - Карпаты
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Карпаты
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+