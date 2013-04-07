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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Карпаты
Металлург - Карпаты: обзор матча 07 апреля 2013
Металлург
07.04.2013, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Карпаты
15'
А. Мораес
29'
Леонардо
54'
А. Мораес
90'
В. Полевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Карпаты
90'
+2
Желтая карточка
С. Гаращенков
ГОЛ! 4:0!
В. Полевой
Пас отдал
А. Мораес
90'
Желтая карточка
Д. Траоре
86'
Замена
Соарес
️️️️
Леонардо
77'
69'
Замена
С. Гаращенков
️️️️
О. Голодюк
Замена
Д. Лазич
️️️️
В. Димитров
61'
58'
Замена
С. Зенев
️️️️
Т. Завийский
56'
Желтая карточка
Г. Балажиц
54'
Замена
С. Штилич
️️️️
Л. Кения
ГОЛ! 3:0!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Траоре
54'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Г. Нельсон
51'
Желтая карточка
К. Макридис
31'
ГОЛ! 2:0!
Леонардо
Пас отдал
Г. Нельсон
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
К. Макридис
15'
Желтая карточка
Данило
14'
1'
Желтая карточка
И. Милошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
42
Леонардо
ОП
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
33
Владимир Бидловский
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
73
Тарас Завийский
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Семир Штилич
АП
51
Сергей Загидулин
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-1-2-2-2
79
Панькив
22
Барановский
44
Чечер
14
Полевой
42
Леонардо
8
Нельсон
90
Данило
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
15
Траоре
4-3-1-2
1
Богатинов
43
Озаркив
6
Балажиц
4
Милошевич
19
Ксенз
33
Бидловский
99
Кения
32
Голодюк
97
Марселиньо
20
Гладкий
73
Завийский
18
Димитров
10
Лазич
10
Лазич
18
Димитров
8
Нельсон
6
Эбесилио
6
Эбесилио
8
Нельсон
42
Леонардо
17
Соарес
17
Соарес
42
Леонардо
99
Кения
14
Штилич
14
Штилич
99
Кения
32
Голодюк
18
Гаращенков
18
Гаращенков
32
Голодюк
73
Завийский
20
Зенев
20
Зенев
73
Завийский
Остались в запасе
Металлург
Карпаты
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
51
Сергей Загидулин
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
Остались в запасе
51
Сергей Загидулин
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Карпаты
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Металлург
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