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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Карпаты
Металлист - Карпаты: обзор матча 11 ноября 2012
Металлист
11.11.2012, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
40'
Д. Кристальдо
54'
Д. Кристальдо
69'
М. Кополовец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Карпаты
90'
+4
Красная карточка
С. Штилич
90'
+2
Желтая карточка
А. Ткачук
Замена
В. Шарпар
️️️️
Тайсон
90'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
85'
83'
Замена
С. Загидулин
️️️️
И. Худобяк
Желтая карточка
С. Бланко
80'
Замена
С. Бланко
️️️️
Марлос
79'
77'
Желтая карточка
Г. Балажиц
71'
Желтая карточка
М. Кополовец
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Кополовец
Пас отдал
П. Ксенз
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Кристальдо
68'
62'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Кения
62'
Замена
М. Кополовец
️️️️
М. Даушвили
ГОЛ! 2:0!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Марлос
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Тайсон
40'
25'
Желтая карточка
Л. Кения
18'
Желтая карточка
И. Озаркив
Желтая карточка
С. Пшеничных
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
14
Семир Штилич
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
51
Сергей Загидулин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-1-2-2-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
4
Березовчук
5
Шелаев
8
Эдмар
19
Торрес
10
Хавьер
10
Марлос
9
Кристальдо
11
Тайсон
4-1-3-1-1
1
Богатинов
19
Ксенз
4
Милошевич
6
Балажиц
35
Ощипко
19
Ткачук
99
Кения
16
Худобяк
20
Даушвили
14
Штилич
7
Лукас
10
Марлос
29
Бланко
29
Бланко
10
Марлос
11
Тайсон
11
Шарпар
11
Шарпар
11
Тайсон
9
Кристальдо
11
Виллиан
11
Виллиан
9
Кристальдо
16
Худобяк
51
Загидулин
51
Загидулин
16
Худобяк
20
Даушвили
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Даушвили
99
Кения
20
Гладкий
20
Гладкий
99
Кения
Остались в запасе
Металлист
Карпаты
75
Артур Денчук
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлист - Карпаты
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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