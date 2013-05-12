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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Днепр
Карпаты - Днепр: обзор матча 12 мая 2013
Карпаты
12.05.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 4
Завершен
Днепр
79'
Дуглас (АГ)
89'
И. Милошевич
16'
С. Кравченко
18'
Е. Селезнев
28'
Н. Калинич
90+2'
А. Кобахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Днепр
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
А. Кобахидзе
ГОЛ! 2:3!
И. Милошевич
89'
80'
Желтая карточка
Д. Канкава
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Дуглас
79'
Замена
С. Штилич
️️️️
И. Худобяк
75'
Замена
Марселиньо
️️️️
С. Зенев
65'
63'
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
Д. Олейник
63'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
С. Кравченко
Замена
М. Кополовец
️️️️
Л. Кения
58'
46'
Замена
В. Мандзюк
️️️️
И. Стринич
28'
ГОЛ! 0:3!
Н. Калинич
22'
Желтая карточка
Н. Калинич
18'
ГОЛ! 0:2!
Е. Селезнев
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Карпаты
53
Назарий Лазарский
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
14
Семир Штилич
АП
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Матеус
ЦФ
4-4-2
23
Мисак
19
Ксенз
32
Пластун
4
Милошевич
43
Озаркив
99
Кения
32
Голодюк
20
Даушвили
16
Худобяк
20
Зенев
20
Гладкий
4-2-2-2
16
Шелихов
44
Федецкий
14
Чеберячко
23
Дуглас
23
Стринич
23
Канкава
14
Кравченко
20
Жулиано
16
Олейник
9
Калинич
11
Селезнев
16
Худобяк
14
Штилич
14
Штилич
16
Худобяк
99
Кения
18
Кополовец
18
Кополовец
99
Кения
20
Зенев
97
Марселиньо
97
Марселиньо
20
Зенев
23
Стринич
5
Мандзюк
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Кравченко
15
Кулаков
15
Кулаков
14
Кравченко
16
Олейник
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
16
Олейник
Остались в запасе
Карпаты
Днепр
53
Назарий Лазарский
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Костов
91
Игорь Варцаба
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
53
Назарий Лазарский
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Карпаты - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
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