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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 28 октября 2012
Днепр
28.10.2012, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
30'
Е. Селезнев (П)
45+3'
М. Одибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
88'
Желтая карточка
Н. Жовтюк
84'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Замена
Д. Канкава
️️️️
Жулиано
83'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Федецкий
78'
72'
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
В. Мандзюк
️️️️
Е. Селезнев
67'
66'
Замена
С. Загидулин
️️️️
И. Худобяк
65'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Кения
46'
Замена
М. Кополовец
️️️️
Лукас
ГОЛ! 2:0!
М. Одибе
Пас отдал
Р. Ротань
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
И. Милошевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Селезнев
30'
29'
Желтая карточка
И. Пластун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
Карпаты
53
Назарий Лазарский
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
14
Семир Штилич
АП
51
Сергей Загидулин
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-1-3
16
Шелихов
29
Денисов
20
Одибе
14
Чеберячко
44
Федецкий
29
Ротань
14
Кравченко
20
Жулиано
99
Матеус
11
Селезнев
9
Калинич
3-4-2-1
23
Мисак
4
Милошевич
32
Пластун
4
Жовтюк
19
Ксенз
19
Ткачук
9
Мартынюк
35
Ощипко
99
Кения
16
Худобяк
7
Лукас
11
Селезнев
5
Мандзюк
5
Мандзюк
11
Селезнев
44
Федецкий
15
Кулаков
15
Кулаков
44
Федецкий
20
Жулиано
23
Канкава
23
Канкава
20
Жулиано
16
Худобяк
51
Загидулин
51
Загидулин
16
Худобяк
7
Лукас
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лукас
99
Кения
20
Гладкий
20
Гладкий
99
Кения
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
91
Игорь Варцаба
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
53
Назарий Лазарский
ВР
14
Семир Штилич
АП
43
Игорь Озаркив
ПЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
Остались в запасе
53
Назарий Лазарский
ВР
14
Семир Штилич
АП
43
Игорь Озаркив
ПЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Днепр - Карпаты
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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