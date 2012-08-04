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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Таврия
Карпаты - Таврия: обзор матча 04 августа 2012
Карпаты
04.08.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Таврия
31'
П. Ксенз
90+5'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Таврия
Желтая карточка
Лукас
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Лукас
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Габовда
Желтая карточка
М. Богатинов
90'
+1
90'
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Ю. Путраш
79'
Желтая карточка
Ю. Путраш
Замена
В. Гудыма
️️️️
А. Гладкий
62'
54'
Замена
М. Фещук
️️️️
М. Любичич
Замена
И. Пластун
️️️️
А. Ткачук
53'
Вторая желтая
И. Милошевич
49'
Вторая желтая
М. Даушвили
47'
Желтая карточка
М. Даушвили
47'
46'
Замена
О. Гуменюк
️️️️
А. Буссаиди
Замена
М. Даушвили
️️️️
О. Голодюк
45'
Желтая карточка
Я. Тосик
36'
Желтая карточка
П. Ксенз
31'
ГОЛ! 1:0!
П. Ксенз
Пас отдал
И. Худобяк
31'
28'
Желтая карточка
М. Калиниченко
26'
Желтая карточка
А. Буссаиди
Желтая карточка
И. Милошевич
12'
11'
Желтая карточка
Селио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
24
Якуб Тосик
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Селио
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
3-3-2-2
1
Богатинов
24
Тосик
6
Балажиц
4
Милошевич
35
Ощипко
19
Ткачук
19
Ксенз
16
Худобяк
32
Голодюк
20
Гладкий
7
Лукас
3-3-3-1
13
Кахриман
15
Селио
5
Езерский
8
Эдуардо
20
Буссаиди
27
Гомес
40
Путраш
25
Калиниченко
29
Любичич
9
Назаренко
7
Шиндер
20
Гладкий
36
Гудыма
36
Гудыма
20
Гладкий
19
Ткачук
32
Пластун
32
Пластун
19
Ткачук
32
Голодюк
20
Даушвили
20
Даушвили
32
Голодюк
40
Путраш
19
Габовда
19
Габовда
40
Путраш
20
Буссаиди
30
Гуменюк
30
Гуменюк
20
Буссаиди
29
Любичич
10
Фещук
10
Фещук
29
Любичич
Остались в запасе
Карпаты
Таврия
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
Главный тренер
Павел Кучеров
Статистика матча Карпаты - Таврия
6
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Украина
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