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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Карпаты
Таврия - Карпаты: обзор матча 03 марта 2013
Таврия
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Карпаты
9'
С. Зенев
42'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Карпаты
90'
+4
Желтая карточка
М. Богатинов
82'
Замена
С. Вукчевич
️️️️
А. Гладкий
71'
Замена
С. Штилич
️️️️
О. Голодюк
Вторая желтая
А. Буссаиди
68'
65'
Замена
Марселиньо
️️️️
С. Зенев
52'
Желтая карточка
П. Ксенз
Замена
Ю. Габовда
️️️️
В. Павленко
51'
Желтая карточка
А. Буссаиди
45'
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Гладкий
Пас отдал
П. Ксенз
Желтая карточка
А. Шиндер
41'
Замена
М. Фещук
️️️️
М. Гаджиев
29'
Желтая карточка
Эдуардо
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Зенев
4'
Желтая карточка
Л. Кения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
8
Эдуардо
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
33
Владимир Бидловский
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
56
Сергей Мельник
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Семир Штилич
АП
3-2-4-1
23
Погорелый
8
Эдуардо
15
Селио
20
Буссаиди
26
Павленко
27
Гомес
91
Гаджиев
29
Любичич
9
Назаренко
30
Гуменюк
7
Шиндер
3-5-2
1
Богатинов
19
Ксенз
4
Милошевич
32
Пластун
33
Бидловский
32
Голодюк
16
Худобяк
20
Даушвили
99
Кения
20
Гладкий
20
Зенев
26
Павленко
19
Габовда
19
Габовда
26
Павленко
91
Гаджиев
10
Фещук
10
Фещук
91
Гаджиев
32
Голодюк
14
Штилич
14
Штилич
32
Голодюк
20
Гладкий
3
Вукчевич
3
Вукчевич
20
Гладкий
20
Зенев
97
Марселиньо
97
Марселиньо
20
Зенев
Остались в запасе
Таврия
Карпаты
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
56
Сергей Мельник
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
56
Сергей Мельник
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Таврия - Карпаты
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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