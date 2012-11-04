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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Кривбасс
Карпаты - Кривбасс: обзор матча 04 ноября 2012
Карпаты
04.11.2012, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
6 : 0
Завершен
Кривбасс
6'
Л. Кения
23'
А. Гладкий
29'
Лукас
40'
С. Штилич
56'
Лукас
89'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Кривбасс
ГОЛ! 6:0!
Лукас
89'
Замена
И. Озаркив
️️️️
М. Даушвили
83'
Желтая карточка
Н. Жовтюк
75'
Замена
С. Загидулин
️️️️
А. Гладкий
73'
63'
Замена
И. Йеслинек
️️️️
А. Антонов
58'
Красная карточка
Д. Лепа
Замена
Н. Жовтюк
️️️️
И. Милошевич
58'
ГОЛ! 5:0!
Лукас
Пас отдал
П. Ксенз
56'
Желтая карточка
И. Пластун
51'
ГОЛ! 4:0!
С. Штилич
Пас отдал
И. Худобяк
40'
35'
Замена
С. Балич
️️️️
В. Сердюк
33'
Замена
Д. Дедечко
️️️️
К. Петров
ГОЛ! 3:0!
Лукас
Пас отдал
А. Гладкий
29'
ГОЛ! 2:0!
А. Гладкий
Пас отдал
С. Штилич
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кения
Пас отдал
Лукас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
99
Леван Кения
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
14
Семир Штилич
АП
7
Лукас
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
51
Сергей Загидулин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-3-1-2
1
Богатинов
35
Ощипко
32
Пластун
4
Милошевич
19
Ксенз
99
Кения
20
Даушвили
16
Худобяк
14
Штилич
20
Гладкий
7
Лукас
3-2-1-4
1
Рева
20
Пашаев
90
Петров
22
Лисицкий
3
Лобжанидзе
4
Сердюк
28
Матич
69
Антонов
21
Бартулович
11
Лепа
80
Приёмов
20
Гладкий
51
Загидулин
51
Загидулин
20
Гладкий
4
Милошевич
4
Жовтюк
4
Жовтюк
4
Милошевич
20
Даушвили
43
Озаркив
43
Озаркив
20
Даушвили
4
Сердюк
74
Балич
74
Балич
4
Сердюк
90
Петров
69
Дедечко
69
Дедечко
90
Петров
69
Антонов
9
Йеслинек
9
Йеслинек
69
Антонов
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
23
Роман Мисак
ВР
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
19
Андрей Ткачук
ОП
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
70
Антонио Яколиш
ПВ
55
Артем Штанько
ВР
22
Сергей Самодин
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Украина
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