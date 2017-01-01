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Игорь Озаркив
Трансферы
Игорь Озаркив - трансферы
Завершил карьеру
21 января 1992 (34)
#43 | Полузащитник
176 см | 69 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.17 / -
Колхети-1913
Завершил
Завершил
03.08.16 / 01.01.17
Без клуба
Колхети-1913
Свободный агент
01.03.16 / 03.08.16
Нива
Без клуба
Свободный агент
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