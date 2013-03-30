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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 30 марта 2013
Карпаты
30.03.2013, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
42'
Н. Жовтюк
30'
А. Тейшейра
45+1'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
90'
+6
Вторая желтая
А. Тейшейра
Желтая карточка
И. Озаркив
90'
+5
Желтая карточка
И. Худобяк
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Тейшейра
Вторая желтая
М. Даушвили
80'
78'
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Красная карточка
Н. Жовтюк
69'
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тайсон
62'
Замена
Э. Соболь
️️️️
В. Шевчук
Желтая карточка
М. Даушвили
61'
Замена
А. Гладкий
️️️️
С. Зенев
57'
Замена
Марселиньо
️️️️
С. Штилич
46'
Замена
И. Озаркив
️️️️
М. Кополовец
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Я. Ракицкий
ГОЛ! 1:1!
Н. Жовтюк
42'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
В. Шевчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ОП
32
Олег Голодюк
ОП
16
Игорь Худобяк
(К)
ЦП
14
Семир Штилич
АП
99
Леван Кения
ПП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Фернандиньо
(К)
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
3
Симон Вукчевич
ЦП
73
Тарас Завийский
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Богатинов
18
Кополовец
4
Милошевич
4
Жовтюк
19
Ксенз
20
Даушвили
32
Голодюк
16
Худобяк
99
Кения
14
Штилич
20
Зенев
4-4-1-1
1
Каниболоцкий
14
Кобин
27
Кривцов
44
Ракицкий
13
Шевчук
11
Тайсон
24
Гречишкин
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
11
Тейшейра
4
Адриано
18
Кополовец
43
Озаркив
43
Озаркив
18
Кополовец
14
Штилич
97
Марселиньо
97
Марселиньо
14
Штилич
20
Зенев
20
Гладкий
20
Гладкий
20
Зенев
13
Шевчук
23
Соболь
23
Соболь
13
Шевчук
11
Тайсон
11
Коста
11
Коста
11
Тайсон
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
73
Тарас Завийский
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
73
Тарас Завийский
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Украина
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