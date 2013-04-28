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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Заря
Карпаты - Заря: обзор матча 28 апреля 2013
Карпаты
28.04.2013, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Заря
41'
И. Пластун
67'
О. Голодюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Заря
Замена
С. Гаращенков
️️️️
П. Ксенз
88'
78'
Замена
И. Петряк
️️️️
Г. Ярмаш
Замена
С. Штилич
️️️️
А. Гладкий
75'
ГОЛ! 2:0!
О. Голодюк
67'
64'
Желтая карточка
Н. Каменюка
64'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
Замена
С. Зенев
️️️️
М. Кополовец
59'
46'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Данило
ГОЛ! 1:0!
И. Пластун
Пас отдал
П. Ксенз
41'
Желтая карточка
И. Озаркив
32'
23'
Желтая карточка
Л. Идахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Семир Штилич
АП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Богатинов
43
Озаркив
6
Балажиц
32
Пластун
18
Кополовец
19
Ксенз
20
Даушвили
32
Голодюк
16
Худобяк
97
Марселиньо
20
Гладкий
3-1-4-2
12
Постранский
16
Ярмаш
44
Шунич
29
Белый
4
Чайковский
22
Любенович
6
Каменюка
35
Грицай
7
Худзик
99
Данило
11
Идахор
20
Гладкий
14
Штилич
14
Штилич
20
Гладкий
19
Ксенз
18
Гаращенков
18
Гаращенков
19
Ксенз
18
Кополовец
20
Зенев
20
Зенев
18
Кополовец
16
Ярмаш
7
Петряк
7
Петряк
16
Ярмаш
99
Данило
10
Хомченовский
10
Хомченовский
99
Данило
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Карпаты
Заря
23
Роман Мисак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Украина
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