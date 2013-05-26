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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлист
Карпаты - Металлист: обзор матча 26 мая 2013
Карпаты
26.05.2013, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
90+4'
И. Озаркив
35'
Х. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлист
ГОЛ! 1:1!
И. Озаркив
90'
+4
84'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Х. Соса
83'
Желтая карточка
Эдмар
Замена
С. Штилич
️️️️
П. Ксенз
78'
73'
Замена
О. Шелаев
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Замена
М. Кополовец
️️️️
Л. Кения
64'
63'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
55'
Замена
О. Красноперов
️️️️
А. Радченко
Желтая карточка
С. Зенев
48'
Замена
И. Худобяк
️️️️
О. Голодюк
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Желтая карточка
М. Даушвили
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
99
Леван Кения
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Карпаты
53
Назарий Лазарский
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
16
Игорь Худобяк
ЦП
14
Семир Штилич
АП
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
27
Владимир Шопин
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
36
Владислав Краев
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
3-2-3-2
23
Мисак
19
Ксенз
32
Пластун
6
Балажиц
41
Гирский
43
Озаркив
99
Кения
20
Даушвили
32
Голодюк
20
Зенев
20
Гладкий
4-4-2
99
Шуховцев
3
Вильягра
4
Березовчук
6
Торсильери
19
Пшеничных
29
Бланко
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
9
Кристальдо
46
Радченко
19
Ксенз
14
Штилич
14
Штилич
19
Ксенз
99
Кения
18
Кополовец
18
Кополовец
99
Кения
32
Голодюк
16
Худобяк
16
Худобяк
32
Голодюк
19
Торрес
5
Шелаев
5
Шелаев
19
Торрес
46
Радченко
32
Красноперов
32
Красноперов
46
Радченко
7
Соса
18
Андриевский
18
Андриевский
7
Соса
Остались в запасе
Карпаты
Металлист
53
Назарий Лазарский
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
Главный тренер
Николай Костов
5
Александр Осман
ЛЗ
36
Владислав Краев
ЦП
27
Владимир Шопин
ЛЗ
29
Александр Горяинов
ВР
Остались в запасе
53
Назарий Лазарский
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
36
Владислав Краев
ЦП
27
Владимир Шопин
ЛЗ
29
Александр Горяинов
ВР
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Карпаты - Металлист
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Украина
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