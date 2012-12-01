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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Ворскла
Карпаты - Ворскла: обзор матча 01 декабря 2012
Карпаты
01.12.2012, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
35'
И. Худобяк
72'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Ворскла
Желтая карточка
А. Ткачук
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Ченбай
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Гладкий
86'
81'
Замена
Е. Будник
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
И. Озаркив
️️️️
С. Гирский
78'
ГОЛ! 2:0!
А. Гладкий
Пас отдал
С. Гирский
72'
71'
Замена
С. Ченбай
️️️️
А. Скляр
Замена
О. Голодюк
️️️️
М. Кополовец
64'
56'
Желтая карточка
Е. Песков
46'
Желтая карточка
В. Курелех
46'
Замена
В. Курелех
️️️️
Е. Селин
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Пас отдал
Л. Кения
35'
Желтая карточка
М. Кополовец
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
31
Никита Вовченко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
3-2-3-2
23
Мисак
41
Гирский
32
Пластун
4
Милошевич
18
Кополовец
19
Ксенз
20
Даушвили
99
Кения
16
Худобяк
20
Гладкий
7
Лукас
4-2-1-3
51
Казаков
5
Матвеев
13
Песков
17
Чеснаков
33
Селин
32
Красноперов
6
Скляр
10
Маркоски
28
Громов
11
Кривошеенко
9
Янузи
41
Гирский
43
Озаркив
43
Озаркив
41
Гирский
20
Гладкий
19
Ткачук
19
Ткачук
20
Гладкий
18
Кополовец
32
Голодюк
32
Голодюк
18
Кополовец
6
Скляр
21
Ченбай
21
Ченбай
6
Скляр
33
Селин
45
Курелех
45
Курелех
33
Селин
11
Кривошеенко
11
Будник
11
Будник
11
Кривошеенко
Остались в запасе
Карпаты
Ворскла
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
31
Никита Вовченко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
31
Никита Вовченко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
1
Сергей Долганский
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Карпаты - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Украина
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