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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 26 августа 2012
Шахтер
26.08.2012, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
31'
Дентиньо
39'
Л. Адриано
41'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
Травма
Д. Срна
78'
76'
Замена
А. Гладкий
️️️️
П. Ксенз
63'
Замена
Н. Жовтюк
️️️️
И. Пластун
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Дентиньо
62'
61'
Замена
Л. Кения
️️️️
С. Штилич
Замена
М. Девич
️️️️
Л. Адриано
61'
60'
Желтая карточка
А. Ткачук
52'
Желтая карточка
М. Кополовец
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Я. Ракицкий
41'
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
39'
ГОЛ! 1:0!
Дентиньо
Пас отдал
В. Шевчук
31'
Желтая карточка
Л. Адриано
25'
24'
Желтая карточка
И. Худобяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
77
Илсиньо
ЛП
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Павел Ксенз
ЛП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
14
Семир Штилич
АП
18
Михаил Кополовец
ПП
Главный тренер
Николай Костов
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
87
Роман Гудак
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
13
Шевчук
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
77
Илсиньо
22
Мхитарян
11
Тейшейра
4
Адриано
31
Дентиньо
4-2-3-1
1
Богатинов
43
Озаркив
6
Балажиц
32
Пластун
41
Гирский
9
Мартынюк
19
Ткачук
18
Кополовец
16
Худобяк
19
Ксенз
14
Штилич
31
Дентиньо
11
Коста
11
Коста
31
Дентиньо
4
Адриано
32
Девич
32
Девич
4
Адриано
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
32
Пластун
4
Жовтюк
4
Жовтюк
32
Пластун
14
Штилич
99
Кения
99
Кения
14
Штилич
19
Ксенз
20
Гладкий
20
Гладкий
19
Ксенз
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
87
Роман Гудак
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
87
Роман Гудак
ЦП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Футбол" 20:00 (прямая)
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