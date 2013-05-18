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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Карпаты
Кривбасс - Карпаты: обзор матча 18 мая 2013
Кривбасс
18.05.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Карпаты
18'
С. Самодин
34'
В. Лисицкий
77'
С. Самодин
37'
С. Зенев
67'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Карпаты
Замена
А. Иващенко
️️️️
С. Самодин
90'
+4
Замена
Д. Лепа
️️️️
В. Федорчук
90'
+1
Замена
Р. Валеев
️️️️
В. Приёмов
89'
ГОЛ! 3:2!
С. Самодин
Пас отдал
М. Бартулович
77'
76'
Замена
Марселиньо
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
С. Самодин
74'
Желтая карточка
В. Лисицкий
70'
67'
ГОЛ! 2:2!
С. Зенев
Пас отдал
М. Кополовец
66'
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Штилич
62'
Замена
Л. Кения
️️️️
А. Гладкий
37'
ГОЛ! 2:1!
С. Зенев
ГОЛ! 2:0!
В. Лисицкий
Пас отдал
М. Бартулович
34'
33'
Желтая карточка
М. Даушвили
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
В. Приёмов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
14
Семир Штилич
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Карпаты
53
Назарий Лазарский
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
99
Леван Кения
ЦП
3-2-1-4
12
Боровик
20
Пашаев
4
Гитченко
22
Лисицкий
23
Шершун
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
69
Антонов
22
Самодин
80
Приёмов
21
Бартулович
4-3-1-2
23
Мисак
43
Озаркив
4
Милошевич
32
Пластун
19
Ксенз
16
Худобяк
32
Голодюк
20
Даушвили
14
Штилич
20
Зенев
20
Гладкий
80
Приёмов
88
Валеев
88
Валеев
80
Приёмов
5
Федорчук
11
Лепа
11
Лепа
5
Федорчук
22
Самодин
77
Иващенко
77
Иващенко
22
Самодин
14
Штилич
18
Кополовец
18
Кополовец
14
Штилич
20
Гладкий
99
Кения
99
Кения
20
Гладкий
32
Голодюк
97
Марселиньо
97
Марселиньо
32
Голодюк
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
53
Назарий Лазарский
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
Остались в запасе
53
Назарий Лазарский
ВР
41
Степан Гирский
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Металлург
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