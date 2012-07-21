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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Мариуполь
Карпаты - Мариуполь: обзор матча 21 июля 2012
Карпаты
21.07.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 5
Завершен
Мариуполь
40'
П. Ксенз
12'
К. Кравченко
15'
К. Кравченко
16'
В. Федотов
59'
В. Федотов
81'
Б. Бутко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Мариуполь
Желтая карточка
Лукас
90'
+3
90'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Б. Бутко
83'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Д. Кожанов
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Озаркив
83'
81'
ГОЛ! 1:5!
Б. Бутко
Замена
Я. Тосик
️️️️
П. Ксенз
69'
Желтая карточка
М. Кополовец
63'
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Гладкий
62'
59'
ГОЛ! 1:4!
В. Федотов
Пас отдал
Д. Таргамадзе
51'
Желтая карточка
В. Виценец
Желтая карточка
А. Ткачук
47'
46'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
К. Кравченко
ГОЛ! 1:3!
П. Ксенз
40'
31'
Желтая карточка
А. Путивцев
29'
Желтая карточка
Р. Емельянов
16'
ГОЛ! 0:3!
В. Федотов
Пас отдал
Н. Ищенко
15'
ГОЛ! 0:2!
К. Кравченко
Пас отдал
Т. Окриашвили
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
24
Якуб Тосик
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
3-3-2-2
1
Богатинов
19
Ксенз
4
Милошевич
32
Пластун
35
Ощипко
19
Ткачук
43
Озаркив
16
Худобяк
32
Голодюк
7
Лукас
20
Гладкий
4-1-5
12
Худжамов
33
Чижов
91
Бутко
32
Ищенко
5
Путивцев
92
Емельянов
30
Окриашвили
9
Кожанов
24
Кравченко
19
Федотов
25
Виценец
19
Ксенз
24
Тосик
24
Тосик
19
Ксенз
20
Гладкий
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Гладкий
43
Озаркив
19
Касьян
19
Касьян
43
Озаркив
24
Кравченко
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
24
Кравченко
91
Бутко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
91
Бутко
9
Кожанов
16
Мандзюк
16
Мандзюк
9
Кожанов
Остались в запасе
Карпаты
Мариуполь
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Павел Кучеров
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Павел Кучеров
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Карпаты - Мариуполь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Украина
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