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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Черноморец
Карпаты - Черноморец: обзор матча 09 марта 2013
Карпаты
09.03.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
50'
И. Худобяк
61'
Л. Бурдужан
71'
Ф. Джа Джедже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Черноморец
84'
Замена
А. Диденко
️️️️
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
Л. Кения
80'
Замена
Марселиньо
️️️️
А. Гладкий
75'
Замена
С. Штилич
️️️️
М. Даушвили
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Джа Джедже
68'
Желтая карточка
С. Риера
65'
Желтая карточка
С. Политыло
Желтая карточка
М. Даушвили
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бурдужан
Пас отдал
С. Политыло
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Пас отдал
Л. Кения
50'
46'
Замена
С. Риера
️️️️
Э. Бакай
Замена
С. Вукчевич
️️️️
С. Зенев
46'
43'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
27'
Замена
Э. Бакай
️️️️
И. Бобко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
33
Владимир Бидловский
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
3
Симон Вукчевич
ЦП
14
Семир Штилич
АП
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
99
Сито Риера
ЛВ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
19
Элис Бакай
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-5-2
1
Богатинов
32
Пластун
4
Милошевич
43
Озаркив
99
Кения
20
Даушвили
32
Голодюк
16
Худобяк
33
Бидловский
20
Гладкий
20
Зенев
3-2-2-2-1
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
22
Зубейко
77
Кутас
89
Политыло
8
Ковальчук
9
Джа Джедже
21
Бобко
31
Бурдужан
20
Даушвили
14
Штилич
14
Штилич
20
Даушвили
20
Зенев
3
Вукчевич
3
Вукчевич
20
Зенев
20
Гладкий
97
Марселиньо
97
Марселиньо
20
Гладкий
21
Бобко
19
Бакай
19
Бакай
21
Бобко
Бакай
99
Риера
99
Риера
Бакай
9
Джа Джедже
9
Диденко
9
Диденко
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Костов
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Карпаты - Черноморец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Украина
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