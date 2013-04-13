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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 13 апреля 2013
Карпаты
13.04.2013, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
64'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
90'
+2
Замена
А. Цуриков
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
Г. Балажиц
87'
80'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Мехмеди
76'
Вторая желтая
Т. Михалик
Замена
Н. Жовтюк
️️️️
П. Ксенз
75'
66'
Замена
А. Алиев
️️️️
Р. Безус
64'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Велозу
Замена
С. Штилич
️️️️
А. Гладкий
62'
42'
Желтая карточка
Д. Вида
34'
Желтая карточка
М. Велозу
31'
Травма
Т. Михалик
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Зенев
18'
Травма
С. Зенев
17'
15'
Желтая карточка
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
43
Игорь Озаркив
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
97
Марселиньо
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
АП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Николай Жовтюк
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
14
Семир Штилич
АП
51
Сергей Загидулин
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
88
Александр Алиев
АП
15
Марко Рубен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Богатинов
43
Озаркив
32
Пластун
6
Балажиц
19
Ксенз
20
Даушвили
16
Худобяк
32
Голодюк
97
Марселиньо
20
Зенев
20
Гладкий
4-1-3-2
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
21
Вида
33
Селин
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
14
Мехмеди
12
Идейе
90
Безус
20
Гладкий
14
Штилич
14
Штилич
20
Гладкий
20
Зенев
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Зенев
19
Ксенз
4
Жовтюк
4
Жовтюк
19
Ксенз
12
Идейе
9
Цуриков
9
Цуриков
12
Идейе
14
Мехмеди
8
Сидорчук
8
Сидорчук
14
Мехмеди
90
Безус
88
Алиев
88
Алиев
90
Безус
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
51
Сергей Загидулин
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
51
Сергей Загидулин
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Иван Милошевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Украина
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