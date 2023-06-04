Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Панькив - статистика

Завершил карьеру
3 ноября 1984 (41)
#79 | Вратарь
186 см | 81 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
23
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Рух
0 : 0
04.06.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Черноморец
1 : 3
29.05.2023
Рух
1' - 90'
45'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Минай
0 : 0
25.05.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 0
14.05.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
08.05.2023
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
0 : 0
04.05.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Рух
1 : 1
29.04.2023
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Днепр-1
3 : 2
24.04.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ингулец
1 : 0
19.04.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Рух
1 : 1
14.04.2023
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Рух
0 : 0
08.04.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Шахтер
2 : 0
19.03.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Металлист
1 : 2
05.03.2023
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
2 : 2
07.12.2022
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
1 : 1
28.11.2022
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
1 : 1
14.11.2022
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Львов
2 : 1
10.11.2022
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 1
23.10.2022
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Ворскла
0 : 1
19.10.2022
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
2 : 3
16.10.2022
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Динамо К
3 : 0
09.10.2022
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
2 : 2
30.09.2022
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Рух
3 : 1
09.09.2022
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
0 : 1
02.09.2022
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
2 : 0
28.08.2022
Рух
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
6
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+