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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Александрия
Рух - Александрия: обзор матча 04 июня 2023
Рух
04.06.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Александрия
Замена
А. Довгий
️️️️
И. Квасница
90'
+1
Замена
М. Мысык
️️️️
В. Соломон-Отабор
84'
79'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Н. Михайленко
75'
Замена
А. Цуриков
️️️️
А. Шулянский
Замена
И. Квасница
️️️️
Ф. Альваренга
70'
67'
Замена
О. Кожушко
️️️️
Э. Мустафаев
Желтая карточка
Д. Пидгурский
50'
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Копина
Желтая карточка
О. Притула
28'
26'
Желтая карточка
В. Бабогло
Желтая карточка
М. Сапуга
25'
22'
Желтая карточка
Н. Михайленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
11
Илья Квасница
ЦФ
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
4-2-3-1
79
Панькив
73
Лях
92
Слюбик
44
Холод
93
Роман
20
Сапуга
6
Пидгурский
70
Климчук
10
Притула
18
Альваренга
13
Соломон-Отабор
3-2-1-3-1
30
Шевченко
11
Мирошниченко
18
Логинов
4
Бабогло
23
Копина
91
Михайленко
66
Сигеев
14
Шулянский
6
Ковалец
95
Мустафаев
10
Кулаков
Квасница
6
Довгий
6
Довгий
Квасница
13
Соломон-Отабор
33
Мысык
33
Мысык
13
Соломон-Отабор
18
Альваренга
11
Квасница
11
Квасница
18
Альваренга
91
Михайленко
37
Рыбалка
37
Рыбалка
91
Михайленко
14
Шулянский
9
Цуриков
9
Цуриков
14
Шулянский
95
Мустафаев
7
Кожушко
7
Кожушко
95
Мустафаев
Остались в запасе
Рух
Александрия
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Рух - Александрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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