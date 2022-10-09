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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Рух
Динамо К - Рух: обзор матча 09 октября 2022
Динамо К
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Рух
43'
В. Буяльский
60'
В. Буяльский
81'
А. Тымчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Рух
ГОЛ! 3:0!
А. Тымчик
81'
Замена
В. Ванат
️️️️
А. Беседин
78'
69'
Замена
М. Мысык
️️️️
Р. Лях
64'
Замена
О. Притула
️️️️
Таллес
ГОЛ! 2:0!
В. Буяльский
60'
Желтая карточка
А. Тымчик
56'
Замена
Р. Нещерет
️️️️
Д. Бойко
55'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Кабаев
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
43'
37'
Желтая карточка
А. Довгий
14'
Желтая карточка
В. Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
93
Виталий Роман
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Рух
75
Андрей Китела
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
4-3-2-1
71
Бойко
2
Вивчаренко
6
Забарный
34
Сирота
18
Тымчик
19
Шепелев
29
Буяльский
8
Сидорчук
22
Кабаев
11
Цыганков
41
Беседин
2-2-1-5
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
20
Сапуга
6
Довгий
70
Климчук
73
Лях
10
Бойчук
17
Слюсар
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
71
Бойко
35
Нещерет
35
Нещерет
71
Бойко
22
Кабаев
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Кабаев
41
Беседин
19
Ванат
19
Ванат
41
Беседин
30
Таллес
10
Притула
10
Притула
30
Таллес
73
Лях
33
Мысык
33
Мысык
73
Лях
Остались в запасе
Динамо К
Рух
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
75
Андрей Китела
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Остались в запасе
75
Андрей Китела
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо К - Рух
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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