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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Шахтер
Рух - Шахтер: обзор матча 02 сентября 2022
Рух
02.09.2022, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
79'
Е. Конопля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Шахтер
90'
+3
Замена
М. Швед
️️️️
Г. Судаков
Замена
М. Мысык
️️️️
Ю. Климчук
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
Е. Конопля
72'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
А. Бондаренко
65'
Желтая карточка
Е. Конопля
Замена
Б. Бойчук
️️️️
В. Соломон-Отабор
60'
59'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Б. Михайличенко
59'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
И. Петряк
46'
Замена
А. Зубков
️️️️
Д. Сикан
35'
Красная карточка
М. Мудрик
20'
Желтая карточка
А. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
10
Остап Притула
ЦП
20
Марко Сапуга
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Василь Рунич
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Рух
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
1-1-3-1-4
79
Панькив
29
Дидык
5
Сыч
10
Притула
20
Сапуга
5
Федорчук
70
Климчук
11
Рунич
17
Слюсар
73
Лях
13
Соломон-Отабор
4-1-3-2
1
Трубин
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
15
Михайличенко
27
Степаненко
7
Петряк
10
Судаков
27
Мудрик
14
Сикан
19
Бондаренко
70
Климчук
33
Мысык
33
Мысык
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
10
Бойчук
10
Бойчук
13
Соломон-Отабор
7
Петряк
3
Тэйлор
3
Тэйлор
7
Петряк
19
Бондаренко
30
Джурасек
30
Джурасек
19
Бондаренко
10
Судаков
9
Швед
9
Швед
10
Судаков
14
Сикан
21
Зубков
21
Зубков
14
Сикан
15
Михайличенко
2
Траоре
2
Траоре
15
Михайличенко
Остались в запасе
Рух
Шахтер
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
30
Таллес
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
19
Ярослав Карабин
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
30
Таллес
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Рух - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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