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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Рух
Александрия - Рух: обзор матча 28 ноября 2022
Александрия
28.11.2022, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рух
80'
Д. Мирошниченко
88'
Я. Карабин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Рух
90'
+5
Желтая карточка
В. Рунич
90'
+5
Желтая карточка
М. Мысык
Желтая карточка
С. Рыбалка
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
А. Довгий
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Карабин
Замена
В. Волошин
️️️️
К. Ковалец
84'
Замена
Д. Скорко
️️️️
О. Кожушко
84'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирошниченко
Пас отдал
С. Рыбалка
80'
74'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Таллес
67'
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
58'
Желтая карточка
Таллес
58'
Вторая желтая
Ю. Климчук
47'
Желтая карточка
А. Китела
45'
+1
Желтая карточка
М. Сапуга
Желтая карточка
К. Ковалец
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Альваренга
Желтая карточка
М. Дячук
43'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
М. Третьяков
40'
27'
Замена
Д. Пидгурский
️️️️
О. Притула
Замена
А. Авагимян
️️️️
А. Шулянский
15'
12'
Желтая карточка
Ю. Климчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Александрия
31
Олег Билык
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
27
Олег Федор
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
3-1-3-2-1
91
Горох
16
Дячук
4
Бабогло
11
Мирошниченко
7
Демченко
9
Цуриков
37
Рыбалка
75
Третьяков
14
Шулянский
6
Ковалец
7
Кожушко
2-1-1-3-3
1
Ледвий
75
Китела
92
Слюбик
20
Сапуга
6
Довгий
18
Альваренга
10
Притула
70
Климчук
33
Мысык
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
7
Кожушко
22
Скорко
22
Скорко
7
Кожушко
6
Ковалец
15
Волошин
15
Волошин
6
Ковалец
14
Шулянский
10
Авагимян
10
Авагимян
14
Шулянский
75
Третьяков
93
Кобзарь
93
Кобзарь
75
Третьяков
10
Притула
6
Пидгурский
6
Пидгурский
10
Притула
30
Таллес
19
Карабин
19
Карабин
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
Остались в запасе
Александрия
Рух
31
Олег Билык
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Александрия - Рух
3
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
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