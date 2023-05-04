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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Рух
Харьков - Рух: обзор матча 04 мая 2023
Харьков
04.05.2023, четверг, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Рух
Замена
А. Ткачук
️️️️
А. Габелок
89'
70'
Замена
Я. Карабин
️️️️
О. Притула
Желтая карточка
А. Габелок
67'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Чирук
64'
Замена
И. Энрике
️️️️
А. Ременюк
64'
Желтая карточка
Р. Русин
54'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
33'
25'
Желтая карточка
Р. Дидык
Замена
М. Рудавский
️️️️
Д. Кравченко
8'
Красная карточка
Е. Ткачук
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Рух
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
3-1-2-2-1
1
Сидоренко
3
Ткачук
17
Курило
29
Жичиков
9
Мартынюк
28
Габелок
27
Кравченко
11
Ременюк
10
Русин
79
Чирук
3-1-3-2
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
73
Лях
6
Пидгурский
13
Соломон-Отабор
33
Мысык
70
Климчук
30
Таллес
10
Притула
27
Кравченко
5
Рудавский
5
Рудавский
27
Кравченко
11
Ременюк
33
Энрике
33
Энрике
11
Ременюк
79
Чирук
43
Островский
43
Островский
79
Чирук
28
Габелок
19
Ткачук
19
Ткачук
28
Габелок
10
Притула
19
Карабин
19
Карабин
10
Притула
Остались в запасе
Харьков
Рух
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
52
Кирилл Иванников
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Остались в запасе
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Харьков - Рух
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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