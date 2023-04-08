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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Верес
Рух - Верес: обзор матча 08 апреля 2023
Рух
08.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Верес
Красная карточка
Э. Фернандо
90'
+2
84'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
71'
Вторая желтая
А. Лебеденко
Желтая карточка
В. Рунич
70'
Замена
О. Притула
️️️️
Д. Слюсар
68'
64'
Желтая карточка
А. Лебеденко
Желтая карточка
Б. Слюбик
60'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
М. Мысык
58'
Замена
В. Рунич
️️️️
Я. Карабин
46'
Желтая карточка
Я. Карабин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
15
Александр Лебеденко
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
3-2-2-3
79
Панькив
92
Слюбик
17
Слюсар
29
Дидык
73
Лях
93
Роман
6
Довгий
19
Карабин
70
Климчук
33
Мысык
13
Соломон-Отабор
3-4-2-1
47
Когут
2
Гагун
3
Вовченко
5
Курко
15
Лебеденко
77
Шарай
8
Кльоц
11
Пасич
7
Близниченко
11
Дахновский
89
Гайдучик
33
Мысык
35
Фернандо
35
Фернандо
33
Мысык
17
Слюсар
10
Притула
10
Притула
17
Слюсар
19
Карабин
11
Рунич
11
Рунич
19
Карабин
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
Остались в запасе
Рух
Верес
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Рух - Верес
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
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