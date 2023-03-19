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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух: обзор матча 19 марта 2023
Шахтер
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Рух
27'
Н. Матвиенко
31'
Д. Крыськив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Рух
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
80'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
69'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Я. Ракицкий
69'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Н. Джурасек
66'
Замена
Л. Траоре
️️️️
К. Келси
46'
Замена
Е. Конопля
️️️️
Г. Гочолеишвили
46'
46'
Замена
Таллес
️️️️
Э. Фернандо
46'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ф. Альваренга
Желтая карточка
К. Келси
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Крыськив
31'
ГОЛ! 1:0!
Н. Матвиенко
Пас отдал
Д. Крыськив
27'
13'
Желтая карточка
Э. Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
30
Таллес
АП
3-2-1-2-2
1
Трубин
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Матвиенко
30
Джурасек
27
Степаненко
8
Крыськив
10
Судаков
19
Бондаренко
19
Келси
12
Гочолеишвили
3-1-1-3-1
79
Панькив
92
Слюбик
17
Слюсар
73
Лях
35
Фернандо
6
Довгий
13
Соломон-Отабор
10
Притула
70
Климчук
18
Альваренга
44
Ракицкий
15
Михайличенко
15
Михайличенко
44
Ракицкий
12
Гочолеишвили
22
Конопля
22
Конопля
12
Гочолеишвили
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
30
Джурасек
27
Очеретко
27
Очеретко
30
Джурасек
19
Келси
2
Траоре
2
Траоре
19
Келси
35
Фернандо
30
Таллес
30
Таллес
35
Фернандо
18
Альваренга
11
Рунич
11
Рунич
18
Альваренга
Остались в запасе
Шахтер
Рух
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Шахтер - Рух
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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