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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Рух
Ворскла - Рух: обзор матча 19 октября 2022
Ворскла
19.10.2022, среда, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Рух
28'
А. Довгий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Рух
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Довгий
17'
Желтая карточка
М. Сапуга
17'
Желтая карточка
Таллес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
16
Денис Олейник
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
Рух
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
10
Остап Притула
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
2-1-5-2
31
Ризнык
3
Кравец
5
Зайков
7
Степанюк
6
Скляр
16
Олейник
17
Чеснаков
80
Юрченко
44
Пердута
33
Марлисон
17
Сефери
3-2-1-4
79
Панькив
92
Слюбик
29
Дидык
75
Китела
20
Сапуга
6
Довгий
70
Климчук
30
Таллес
33
Мысык
13
Соломон-Отабор
73
Лях
Остались в запасе
Ворскла
Рух
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
10
Остап Притула
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
Остались в запасе
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
10
Остап Притула
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Ворскла - Рух
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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