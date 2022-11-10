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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Рух
Львов - Рух: обзор матча 10 ноября 2022
Львов
10.11.2022, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Рух
10'
В. Бугай
32'
Б. Крушинский
49'
Таллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Рух
Желтая карточка
Р. Никитюк
90'
+3
87'
Замена
Б. Слюбик
️️️️
Р. Дидык
87'
Замена
О. Притула
️️️️
В. Федорчук
87'
Замена
Я. Карабин
️️️️
В. Соломон-Отабор
Желтая карточка
Н. Ныч
84'
Желтая карточка
М. Грисьо
78'
74'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
Таллес
Желтая карточка
Б. Мишенко
72'
Замена
Н. Ныч
️️️️
В. Бугай
67'
Желтая карточка
В. Бугай
66'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
Б. Крушинский
57'
Желтая карточка
М. Шишка
53'
49'
ГОЛ! 2:1!
Таллес
47'
Вторая желтая
Б. Бойчук
47'
Желтая карточка
Б. Бойчук
41'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
B. Enobakhare
Желтая карточка
В. Бойко
36'
ГОЛ! 2:0!
Б. Крушинский
Пас отдал
В. Бойко
32'
30'
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
А. Васильев
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Бугай
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
26
Роман Никитюк
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
27
Александр Васильев
ОП
18
Виталий Бойко
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
33
Артем Мильченко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
12
Bright Enobakhare
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
97
Андрей Якимов
ЦП
27
Виталий Михайлов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
15
Назарий Ныч
ЦФ
19
Роман Михайлов
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Богдан Бойчук
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
4-2-2-3
26
Никитюк
34
Муравский
55
Крушинский
28
Полегенько
76
Шишка
27
Васильев
18
Бойко
11
Грисьо
31
Ильющенков
19
Бугай
33
Мильченко
3-2-2-3
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
17
Слюсар
6
Довгий
5
Федорчук
30
Таллес
70
Климчук
73
Лях
12
13
Соломон-Отабор
55
Крушинский
7
Мишенко
7
Мишенко
55
Крушинский
19
Бугай
15
Ныч
15
Ныч
19
Бугай
29
Дидык
92
Слюбик
92
Слюбик
29
Дидык
5
Федорчук
10
Притула
10
Притула
5
Федорчук
13
Соломон-Отабор
19
Карабин
19
Карабин
13
Соломон-Отабор
12
10
Бойчук
10
Бойчук
12
30
Таллес
18
Альваренга
18
Альваренга
30
Таллес
Остались в запасе
Львов
Рух
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
27
Виталий Михайлов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
19
Роман Михайлов
ЦФ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
75
Андрей Китела
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
55
Иван Пономаренко
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ЦП
27
Виталий Михайлов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
19
Роман Михайлов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
75
Андрей Китела
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Львов - Рух
8
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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