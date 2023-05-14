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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Рух
Кривбасс - Рух: обзор матча 14 мая 2023
Кривбасс
14.05.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Рух
89'
К. Приходько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Рух
Замена
В. Рябов
️️️️
К. Приходько
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Приходько
89'
89'
Замена
️️️️
Ф. Альваренга
89'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Таллес
65'
Замена
️️️️
В. Соломон-Отабор
53'
Замена
А. Довгий
️️️️
О. Притула
Замена
Д. Соса
️️️️
М. Лунев
46'
30'
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
10
Рифет Капич
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Рух
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
3-1-1-3-2
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
29
Приходько
10
Капич
10
Хомченовский
20
Задерака
77
Понедельник
14
Лунев
27
Дебелко
4-1-3-2
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
92
Слюбик
73
Лях
6
Пидгурский
18
Альваренга
10
Притула
70
Климчук
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
29
Приходько
2
Рябов
2
Рябов
29
Приходько
14
Лунев
7
Соса
7
Соса
14
Лунев
10
Притула
6
Довгий
6
Довгий
10
Притула
30
Таллес
19
Карабин
19
Карабин
30
Таллес
Остались в запасе
Кривбасс
Рух
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Захар Карпусь
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Остались в запасе
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Кривбасс - Рух
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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