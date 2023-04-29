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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ворскла
Рух - Ворскла: обзор матча 29 апреля 2023
Рух
29.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
90+2'
Ю. Климчук (П)
57'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Ворскла
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Климчук
90'
+2
90'
+2
Замена
Л. Рамирес
️️️️
И. Кане
90'
+1
Красная карточка
С. Яворский
86'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Челядин
Замена
М. Мысык
️️️️
Таллес
81'
78'
Желтая карточка
А. Челядин
74'
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
️️️️
Э. Фернандо
66'
Желтая карточка
Э. Фернандо
64'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
В. Рунич
62'
Замена
О. Притула
️️️️
А. Довгий
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Степанюк
Пас отдал
И. Кане
45'
Желтая карточка
Т. Сефери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Василь Рунич
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
10
Остап Притула
АП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
3-1-1-3-1
79
Панькив
73
Лях
29
Дидык
93
Роман
35
Фернандо
6
Довгий
11
Рунич
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
70
Климчук
4-2-1-2-1
77
Исенко
3
Кравец
13
Яворский
18
Павлюк
29
Бацула
7
Степанюк
38
Челядин
44
Пердута
14
Кане
16
Олейник
17
Сефери
6
Довгий
10
Притула
10
Притула
6
Довгий
30
Таллес
33
Мысык
33
Мысык
30
Таллес
11
Рунич
18
Альваренга
18
Альваренга
11
Рунич
14
Кане
5
Рамирес
5
Рамирес
14
Кане
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
Остались в запасе
Рух
Ворскла
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Рикардо Лопес
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Рикардо Лопес
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Рух - Ворскла
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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