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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Динамо К
Рух - Динамо К: обзор матча 14 апреля 2023
Рух
14.04.2023, пятница, 15:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
40'
А. Довгий
16'
В. Ванат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Динамо К
Замена
Я. Карабин
️️️️
Таллес
88'
Желтая карточка
О. Притула
81'
Замена
Ф. Альваренга
️️️️
М. Мысык
69'
Замена
О. Притула
️️️️
А. Довгий
69'
65'
Желтая карточка
А. Андриевский
64'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
В. Ванат
Желтая карточка
Ю. Климчук
63'
59'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Лонвейк
49'
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Шепелев
48'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Бенито
Желтая карточка
А. Довгий
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Довгий
40'
20'
Желтая карточка
М. Дячук
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Ванат
Пас отдал
Бенито
13'
Желтая карточка
Д. Попов
Замена
В. Холод
️️️️
Р. Дидык
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
4
Решат Рамадани
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
9
Назар Волошин
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
4-1-1-3-1
79
Панькив
73
Лях
17
Слюсар
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
6
Довгий
70
Климчук
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
33
Мысык
4-4-1-1
35
Нещерет
18
Тымчик
16
Дячук
4
Попов
44
Дубинчак
19
Шепелев
8
Сидорчук
21
Лонвейк
29
Буяльский
22
Бенито
19
Ванат
29
Дидык
44
Холод
44
Холод
29
Дидык
30
Таллес
19
Карабин
19
Карабин
30
Таллес
6
Довгий
10
Притула
10
Притула
6
Довгий
33
Мысык
18
Альваренга
18
Альваренга
33
Мысык
21
Лонвейк
18
Андриевский
18
Андриевский
21
Лонвейк
22
Бенито
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Бенито
19
Шепелев
17
Царенко
17
Царенко
19
Шепелев
19
Ванат
24
Рамирес
24
Рамирес
19
Ванат
Остались в запасе
Рух
Динамо К
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
4
Решат Рамадани
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
9
Назар Волошин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
4
Решат Рамадани
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
9
Назар Волошин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Рух - Динамо К
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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