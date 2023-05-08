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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ингулец
Рух - Ингулец: обзор матча 08 мая 2023
Рух
08.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ингулец
14'
В. Соломон-Отабор
47'
Ю. Климчук
90+5'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Ингулец
ГОЛ! 3:0!
Ю. Климчук
Пас отдал
И. Квасница
90'
+5
Желтая карточка
Д. Пидгурский
90'
+3
Желтая карточка
В. Рунич
87'
Замена
И. Квасница
️️️️
Ф. Альваренга
86'
Желтая карточка
Ю. Климчук
84'
83'
Желтая карточка
М. Ковалев
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
78'
70'
Замена
А. Коробенко
️️️️
В. Клименко
56'
Замена
М. Марусич
️️️️
Д. Нагиев
Замена
Я. Карабин
️️️️
Таллес
55'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Климчук
Пас отдал
В. Соломон-Отабор
47'
46'
Замена
М. Мельничук
️️️️
Д. Резепов
46'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
В. Одарюк
46'
Замена
А. Ситало
️️️️
Ю. Козыренко
ГОЛ! 1:0!
В. Соломон-Отабор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
10
Остап Притула
АП
30
Таллес
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Юрий Козыренко
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
4-1-3-2
79
Панькив
73
Лях
92
Слюбик
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
70
Климчук
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
10
Притула
18
Альваренга
4-3-3
31
Билык
33
Нагиев
60
Поспелов
55
Ковалев
29
Смоляков
21
Клименко
88
Кухарук
5
Запорожец
8
Одарюк
7
Козыренко
97
Резепов
30
Таллес
19
Карабин
19
Карабин
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
18
Альваренга
11
Квасница
11
Квасница
18
Альваренга
97
Резепов
91
Мельничук
91
Мельничук
97
Резепов
8
Одарюк
26
Сидоренко
26
Сидоренко
8
Одарюк
21
Клименко
28
Коробенко
28
Коробенко
21
Клименко
33
Нагиев
14
Марусич
14
Марусич
33
Нагиев
7
Козыренко
17
Ситало
17
Ситало
7
Козыренко
Остались в запасе
Рух
Ингулец
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
12
Алексей Паламарчук
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Рух - Ингулец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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