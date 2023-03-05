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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Рух
Металлист - Рух: обзор матча 05 марта 2023
Металлист
05.03.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Рух
49'
С. Панасенко
18'
Ю. Климчук
77'
Я. Карабин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Рух
79'
Желтая карточка
Ф. Альваренга
79'
Замена
В. Роман
️️️️
М. Мысык
79'
Замена
О. Притула
️️️️
Ф. Альваренга
77'
ГОЛ! 1:2!
Я. Карабин
66'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Таллес
65'
Желтая карточка
Ю. Климчук
52'
Замена
Б. Слюбик
️️️️
О. Веремиенко
ГОЛ! 1:1!
С. Панасенко
49'
Замена
Д. Коркишко
️️️️
Самуэль
46'
Замена
С. Панасенко
️️️️
В. Наумец
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Климчук
Пас отдал
М. Мысык
11'
Желтая карточка
О. Веремиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ЦЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
28
Самуэль
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Металлист
12
Орест Костик
ВР
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
3-2-3-2
96
Ермолов
31
Порох
47
Романюк
2
Мизюк
6
Ралюченко
28
Самуэль
9
Наумец
11
Картушов
10
Бойчук
70
Чидомере
9
Прядун
4-1-3-2
79
Панькив
29
Дидык
33
Веремиенко
17
Слюсар
73
Лях
20
Сапуга
18
Альваренга
30
Таллес
70
Климчук
33
Мысык
13
Соломон-Отабор
9
Наумец
21
Панасенко
21
Панасенко
9
Наумец
28
Самуэль
7
Коркишко
7
Коркишко
28
Самуэль
33
Веремиенко
92
Слюбик
92
Слюбик
33
Веремиенко
33
Мысык
93
Роман
93
Роман
33
Мысык
30
Таллес
19
Карабин
19
Карабин
30
Таллес
18
Альваренга
10
Притула
10
Притула
18
Альваренга
Остались в запасе
Металлист
Рух
12
Орест Костик
ВР
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Максим Багачанский
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Максим Багачанский
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Металлист - Рух
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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