Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэнни Грэм - статистика

Завершил карьеру
12 августа 1985 (41), Гейтсхид
#12 | Нападающий
180 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
11
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брентфорд
2 : 2
22.02.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Чарльтон
0 : 2
15.02.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Блэкберн
3 : 0
11.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 1
08.02.2020
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 1
01.02.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
2 : 1
28.01.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 5
18.01.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
11.01.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
01.01.2020
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
29.12.2019
Блэкберн
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
1 : 1
26.12.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
0 : 0
23.12.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
0 : 2
14.12.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Суонси
1 : 1
11.12.2019
Блэкберн
1' - 90'
4'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
07.12.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
1 : 2
30.11.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
27.11.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
3 : 2
23.11.2019
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лидс
2 : 1
09.11.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
02.11.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
3 : 2
26.10.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
22.10.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 2
19.10.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
05.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
1 : 1
01.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Блэкберн
1 : 2
28.09.2019
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Рединг
1 : 2
21.09.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
14.09.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
3 : 2
31.08.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
24.08.2019
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Халл Сити
0 : 1
20.08.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Блэкберн
1 : 0
17.08.2019
Мидлсбро
1' - 90'
25'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Фулхэм
2 : 0
10.08.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
03.08.2019
Чарльтон
Был в запасе
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
1
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
3
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
13
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+