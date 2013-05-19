Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гарри Монк - статистика

Завершил карьеру
6 марта 1979 (47), Бедфорд
#16 | Защитник
183 см | 81 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Суонси
0 : 3
19.05.2013
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.05.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
07.05.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
0 : 0
04.05.2013
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
2 : 0
28.04.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Суонси
0 : 0
20.04.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Норвич Сити
2 : 2
06.04.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
1 : 2
30.03.2013
Тоттенхэм
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
0 : 2
16.03.2013
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Бромвич
2 : 1
09.03.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1 : 0
02.03.2013
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
5 : 0
17.02.2013
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вест Хэм
1 : 0
02.02.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Суонси
3 : 1
19.01.2013
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
0 : 0
12.01.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
2 : 2
01.01.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
1 : 2
29.12.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0 : 0
26.12.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1 : 1
23.12.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
1 : 0
16.12.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Суонси
3 : 4
08.12.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
0 : 2
01.12.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
3 : 1
28.11.2012
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Суонси
0 : 0
25.11.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл
1 : 2
17.11.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
1 : 1
10.11.2012
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
1 : 1
03.11.2012
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Сити
1 : 0
27.10.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
2 : 1
20.10.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
2 : 0
29.09.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Суонси
0 : 3
22.09.2012
Эвертон
Был в запасе
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
2
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
12
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+