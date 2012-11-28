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Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 28 ноября 2012
Суонси
28.11.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
9'
Мичу
11'
У. Раутледж
39'
У. Раутледж
45+2'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
Б. Джонс
Замена
К. Агустьен
️️️️
Мичу
86'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
П. Эрнандес
75'
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
64'
52'
Желтая карточка
Й. Ольссон
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Й. Ольссон
45'
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ! 3:0!
У. Раутледж
Пас отдал
Б. Дэвис
39'
13'
Желтая карточка
Г. Маколи
ГОЛ! 2:0!
У. Раутледж
Пас отдал
П. Эрнандес
11'
ГОЛ! 1:0!
Мичу
Пас отдал
П. Эрнандес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Треммель
4
Дэвис
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
19
Эрнандес
12
Дайер
25
Мичу
4-4-2
13
Майхилл
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
21
Мулумбу
9
Лукаку
27
Одемвингие
25
Мичу
15
Агустьен
15
Агустьен
25
Мичу
19
Эрнандес
18
Де Гузман
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Либерти
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