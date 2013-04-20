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Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 20 апреля 2013
Суонси
20.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Саутгемптон
89'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Родригес
77'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
А. Лаллана
63'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Р. Ламберт
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
П. Эрнандес
62'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Л. Мур
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ворм
4
Дэвис
22
Ранхель
15
Чико
5
Уилльямс
7
Бриттон
18
Де Гузман
19
Эрнандес
25
Мичу
27
Мур
12
Дайер
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
26
Хойвельд
13
Фокс
4
Йошида
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
19
Эрнандес
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
19
Эрнандес
27
Мур
15
Раутледж
15
Раутледж
27
Мур
10
Лаллана
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Лаллана
17
Ламберт
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Ламберт
16
Родригес
24
Маюка
24
Маюка
16
Родригес
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Либерти
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