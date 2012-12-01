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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 01 декабря 2012
Арсенал
01.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
88'
Мичу
90+1'
Мичу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Мичу
Пас отдал
Н. Дайер
88'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
Л. Мур
Желтая карточка
Т. Вермален
85'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Д. Уилшир
80'
75'
Замена
Д. Тиндалли
️️️️
Д. Де Гузман
68'
Замена
Л. Мур
️️️️
И. Шехтер
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
67'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Жервиньо
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
25
Мичу
ЦП
12
Натан Дайер
ПВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
41
Рори Доннелли
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-2-1-3
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
4
Вермален
6
Дженкинсон
10
Уилшир
8
Артета
8
Касорла
10
Подольски
27
Жервиньо
32
Уолкотт
4-2-1-2-1
25
Треммель
22
Ранхель
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
25
Мичу
12
Дайер
18
Де Гузман
9
Шехтер
10
Уилшир
10
Росицки
10
Росицки
10
Уилшир
27
Жервиньо
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
18
Де Гузман
19
Тиндалли
19
Тиндалли
18
Де Гузман
9
Шехтер
27
Мур
27
Мур
9
Шехтер
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
1
Вито Манноне
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
41
Рори Доннелли
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
41
Рори Доннелли
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Арсенал - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
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