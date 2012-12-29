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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Суонси
Фулхэм - Суонси: обзор матча 29 декабря 2012
Фулхэм
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
56'
Б. Руис
19'
Д. Грэм
52'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Суонси
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
К. Фрей
84'
82'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
К. Агустьен
80'
Желтая карточка
К. Агустьен
Желтая карточка
С. Сидуэлл
77'
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Дежага
76'
66'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:2!
Б. Руис
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Гузман
Пас отдал
П. Эрнандес
46'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
Г. Карагунис
34'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
11
Керим Фрей
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
23
Уго Родальега
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
3
Бриггс
4
Хангеланд
3
Хьюз
27
Ритер
11
Фрей
14
Сидуэлл
14
Карагунис
21
Дежага
22
Руис
10
Бербатов
4-1-1-2-2
25
Треммель
19
Тиндалли
22
Ранхель
16
Монк
5
Уилльямс
15
Агустьен
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
12
Дайер
12
Грэм
11
Фрей
14
Сендерос
14
Сендерос
11
Фрей
21
Дежага
23
Родальега
23
Родальега
21
Дежага
19
Эрнандес
4
Дэвис
4
Дэвис
19
Эрнандес
15
Агустьен
7
Бриттон
7
Бриттон
15
Агустьен
15
Раутледж
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
Остались в запасе
Фулхэм
Суонси
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
13
Михел Ворм
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Фулхэм - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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