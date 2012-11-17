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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Суонси
Ньюкасл - Суонси: обзор матча 17 ноября 2012
Ньюкасл
17.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
90+3'
Д. Ба
58'
Мичу
87'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Суонси
ГОЛ! 1:2!
Д. Ба
90'
+3
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Де Гузман
82'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Мичу
Замена
С. Марво
️️️️
С. Амеоби
80'
Желтая карточка
Д. Сантон
79'
Замена
Г. Бигиримана
️️️️
Д. Симпсон
74'
66'
Желтая карточка
А. Ранхель
66'
Замена
К. Агустьен
️️️️
И. Шехтер
63'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
58'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Ш. Фергюсон
46'
26'
Желтая карточка
Л. Бриттон
9'
Желтая карточка
И. Шехтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Демба Ба
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
27
Люк Мур
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
5
Уильямсон
27
Тэйлор
2
Симпсон
24
Тиоте
3
Фергюсон
6
Анита
8
Бен Арфа
10
Амеоби
19
Ба
4-1-1-1-3
25
Треммель
5
Уилльямс
22
Ранхель
16
Монк
4
Дэвис
7
Бриттон
18
Де Гузман
19
Эрнандес
25
Мичу
12
Дайер
9
Шехтер
2
Симпсон
5
Бигиримана
5
Бигиримана
2
Симпсон
10
Амеоби
12
Марво
12
Марво
10
Амеоби
3
Фергюсон
26
Амеоби
26
Амеоби
3
Фергюсон
9
Шехтер
15
Агустьен
15
Агустьен
9
Шехтер
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
12
Грэм
12
Грэм
25
Мичу
Остались в запасе
Ньюкасл
Суонси
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Дэвид Корнелл
ВР
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Ньюкасл - Суонси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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