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Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 декабря 2012
Суонси
23.12.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
29'
Мичу
16'
П. Эвра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
И. Шехтер
️️️️
К. Агустьен
87'
85'
Замена
П. Скоулз
️️️️
Т. Клеверли
78'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
У. Руни
77'
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Э. Уилльямс
76'
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Де Гузман
71'
69'
Желтая карточка
У. Руни
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Бриттон
62'
62'
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
Чико
59'
ГОЛ! 1:1!
Мичу
29'
27'
Желтая карточка
Ф. Джонс
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Эвра
Пас отдал
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Натан Дайер
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Уилльямс
19
Тиндалли
15
Агустьен
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
25
Мичу
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
15
Янг
35
Эванс
15
Видич
4
Джонс
27
Эвра
25
Валенсия
8
Клеверли
16
Кэррик
32
Руни
32
ван Перси
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
15
Агустьен
9
Шехтер
9
Шехтер
15
Агустьен
18
Де Гузман
27
Мур
27
Мур
18
Де Гузман
32
Руни
11
Гиггз
11
Гиггз
32
Руни
8
Клеверли
22
Скоулз
22
Скоулз
8
Клеверли
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:45 (прямая)
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