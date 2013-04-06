Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 06 апреля 2013
Норвич Сити
06.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
40'
Р. Снодграсс
60'
М. Тернер
35'
Мичу
76'
Л. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Суонси
Желтая карточка
А. Теттей
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Г. Холт
86'
Желтая карточка
М. Тернер
85'
Замена
А. Теттей
️️️️
Д. Хаусон
82'
Замена
Г. Холт
️️️️
В. Хулахан
80'
76'
ГОЛ! 2:2!
Л. Мур
Пас отдал
А. Ранхель
75'
Замена
Р. Лама
️️️️
Н. Дайер
69'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
64'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
У. Раутледж
64'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Б. Дэвис
ГОЛ! 2:1!
М. Тернер
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Э. Беннетт
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Пас отдал
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Б. Джонсон
30'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
29'
21'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Замена
Л. Камп
️️️️
М. Банн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
25
Мичу
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-5-1
31
Банн
22
Гарридо
4
Бассонг
16
Мартин
6
Тернер
4
Джонсон
16
Хаусон
17
Беннетт
14
Хулахан
23
Снодграсс
85
Камара
4-2-1-3
13
Ворм
19
Тиндалли
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
15
Раутледж
12
Дайер
27
Мур
25
Мичу
31
Банн
1
Камп
1
Камп
31
Банн
16
Хаусон
6
Теттей
6
Теттей
16
Хаусон
14
Хулахан
27
Холт
27
Холт
14
Хулахан
4
Дэвис
22
Ранхель
22
Ранхель
4
Дэвис
15
Раутледж
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Раутледж
12
Дайер
14
Лама
14
Лама
12
Дайер
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Суонси
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+