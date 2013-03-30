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Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 30 марта 2013
Суонси
30.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
71'
Мичу
8'
Я. Вертонген
21'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
С. Паркер
88'
Желтая карточка
Л. Холтби
Желтая карточка
Б. Дэвис
83'
Замена
И. Шехтер
️️️️
П. Эрнандес
79'
77'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:2!
Мичу
Пас отдал
К. Сун-Юн
71'
69'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Г. Монк
️️️️
Чико
67'
Желтая карточка
Мичу
62'
61'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Адебайор
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Де Гузман
57'
40'
Желтая карточка
Э. Адебайор
21'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Я. Вертонген
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Тоттенхэм
31
Джордан Арчер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Ворм
4
Дэвис
15
Чико
5
Уилльямс
19
Тиндалли
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
19
Эрнандес
12
Дайер
25
Мичу
4-3-2-1
24
Фридель
2
Уокер
20
Доусон
14
Вертонген
26
Ноутон
12
Леннон
8
Дембеле
8
Паркер
18
Бэйл
10
Сигурдссон
25
Адебайор
15
Чико
16
Монк
16
Монк
15
Чико
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
19
Эрнандес
9
Шехтер
9
Шехтер
19
Эрнандес
10
Сигурдссон
90
Холтби
90
Холтби
10
Сигурдссон
25
Адебайор
9
Дефо
9
Дефо
25
Адебайор
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
31
Джордан Арчер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Либерти
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