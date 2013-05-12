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Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 12 мая 2013
Манчестер Юнайтед
12.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
39'
Чичарито
87'
Р. Фердинанд
49'
Мичу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
87'
Замена
К. Агустьен
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
Р. Фердинанд
Пас отдал
Р. ван Перси
87'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Чичарито
75'
74'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Мичу
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Уэлбек
66'
Замена
Андерсон
️️️️
П. Скоулз
66'
66'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Н. Тэйлор
49'
ГОЛ! 1:1!
Мичу
Пас отдал
Н. Дайер
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Р. ван Перси
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
22
Пол Скоулз
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
12
Натан Дайер
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
4
Джонс
22
Скоулз
16
Кэррик
14
Чичарито
10
Кагава
32
ван Перси
18
Уэлбек
4-2-3-1
25
Треммель
19
Тиндалли
5
Уилльямс
15
Чико
3
Тэйлор
18
Де Гузман
7
Бриттон
12
Дайер
15
Раутледж
19
Эрнандес
25
Мичу
22
Скоулз
28
Андерсон
28
Андерсон
22
Скоулз
14
Чичарито
11
Гиггз
11
Гиггз
14
Чичарито
18
Уэлбек
25
Валенсия
25
Валенсия
18
Уэлбек
3
Тэйлор
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Тэйлор
25
Мичу
22
Ранхель
22
Ранхель
25
Мичу
19
Эрнандес
15
Агустьен
15
Агустьен
19
Эрнандес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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