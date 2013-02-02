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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм - Суонси: обзор матча 02 февраля 2013
Вест Хэм
02.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
76'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Суонси
90'
+1
Желтая карточка
Чико
Замена
Э. Погатец
️️️️
К. Нолан
90'
+1
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Диаме
86'
76'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Нобл
76'
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Джарвис
62'
57'
Замена
Л. Мур
️️️️
Л. Бриттон
Желтая карточка
Р. Важ Те
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-5-1-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
5
Томкинс
31
Тэйлор
17
Диаме
4
Нолан
16
Нобл
16
Джарвис
12
Важ Те
9
Кэрролл
4-1-2-2-1
25
Треммель
15
Чико
5
Уилльямс
22
Ранхель
4
Дэвис
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
4
Нолан
2
Погатец
2
Погатец
4
Нолан
17
Диаме
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Диаме
16
Джарвис
12
Коул
12
Коул
16
Джарвис
7
Бриттон
27
Мур
27
Мур
7
Бриттон
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
Остались в запасе
Вест Хэм
Суонси
1
Рафаэль Шпигель
ВР
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Вест Хэм - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
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