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Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 09 марта 2013
Вест Бромвич
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
40'
Р. Лукаку
61'
Д. Де Гузман (АГ)
33'
Л. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Дорранс
90'
Замена
Д. Томас
️️️️
Д. Моррисон
90'
89'
Желтая карточка
Н. Дайер
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Р. Лукаку
81'
76'
Замена
И. Шехтер
️️️️
У. Раутледж
68'
Замена
Р. Лама
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Де Гузман
61'
60'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Л. Мур
Желтая карточка
Б. Джонс
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Дорранс
40'
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мур
Пас отдал
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
27
Люк Мур
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
24
Риджуэлл
7
Моррисон
18
Дорранс
11
Брант
22
Якоб
21
Мулумбу
9
Лукаку
4-2-2-2
13
Ворм
16
Монк
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
27
Мур
7
Моррисон
7
Томас
7
Томас
7
Моррисон
18
Дорранс
32
Фортуне
32
Фортуне
18
Дорранс
9
Лукаку
27
Одемвингие
27
Одемвингие
9
Лукаку
19
Эрнандес
14
Лама
14
Лама
19
Эрнандес
15
Раутледж
9
Шехтер
9
Шехтер
15
Раутледж
27
Мур
12
Дайер
12
Дайер
27
Мур
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
21
Марк Говер
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
21
Марк Говер
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
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