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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Арсенал
Суонси - Арсенал: обзор матча 16 марта 2013
Суонси
16.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
74'
Н. Монреаль
90+1'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Арсенал
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Жервиньо
Пас отдал
А. Рэмзи
85'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Т. Уолкотт
82'
Желтая карточка
М. Артета
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
О. Жиру
71'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
71'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
У. Раутледж
️️️️
К. Сун-Юн
66'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
(К)
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
12
Натан Дайер
ПВ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ОП
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4-2-1-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Уилльямс
16
Монк
22
Ранхель
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
19
Эрнандес
12
Дайер
25
Мичу
4-2-1-2-1
22
Фабиански
6
Дженкинсон
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
5
Диаби
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
8
Касорла
9
Жиру
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
15
Раутледж
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
32
Уолкотт
3
Гиббс
3
Гиббс
32
Уолкотт
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Суонси
Арсенал
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Суонси - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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