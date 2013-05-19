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АПЛ 2026/2027
Суонси - Фулхэм
Суонси - Фулхэм: обзор матча 19 мая 2013
Суонси
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 3
Завершен
Фулхэм
22'
А. Качаниклич
78'
Д. Бербатов
90+3'
У. Эмануэльсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Фулхэм
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Мичу
88'
88'
Замена
У. Родальега
️️️️
Д. Бербатов
Замена
К. Агустьен
️️️️
Д. Де Гузман
81'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
Б. Дэвис
81'
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бербатов
Пас отдал
Б. Руис
Замена
И. Шехтер
️️️️
П. Эрнандес
75'
73'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Д. Дафф
67'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
Э. Фримпонг
Желтая карточка
П. Эрнандес
49'
27'
Желтая карточка
С. Ритер
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Качаниклич
Пас отдал
Э. Фримпонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Ворм
4
Дэвис
22
Ранхель
5
Уилльямс
15
Чико
7
Бриттон
18
Де Гузман
15
Раутледж
19
Эрнандес
25
Мичу
12
Дайер
4-4-2
32
Шварцер
27
Ритер
14
Сендерос
4
Хангеланд
6
Риисе
16
Дафф
20
Качаниклич
21
Эно
5
Фримпонг
10
Бербатов
22
Руис
4
Дэвис
3
Тэйлор
3
Тэйлор
4
Дэвис
18
Де Гузман
15
Агустьен
15
Агустьен
18
Де Гузман
19
Эрнандес
9
Шехтер
9
Шехтер
19
Эрнандес
16
Дафф
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
16
Дафф
5
Фримпонг
14
Карагунис
14
Карагунис
5
Фримпонг
10
Бербатов
23
Родальега
23
Родальега
10
Бербатов
Остались в запасе
Суонси
Фулхэм
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Суонси - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Либерти
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